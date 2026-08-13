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13 августа, 16:41

Шоу-бизнес

Участник BTS Ким Тэхен рассказал о проблемах со слухом

Фото: AP/Lee Jin-man

Певец Ким Тэхен, известный как Ви из группы BTS, сообщил, что проходит лечение из-за ухудшения слуха. Об этом пишет Variety.

По словам артиста, его правое ухо воспринимает звук примерно на треть от уровня левого. При этом он признался, что изначально не придавал этому значения, но теперь вынужден регулярно посещать врача и принимать лекарства.

Ви также отметил, что нарушения слуха усилились во время военной службы, которую он завершил в июне 2025 года.

Ранее музыкант Джон Бон Джови остановил свое выступление в Нью-Йорке по причине плохого самочувствия. Он давал восьмой концерт из девяти запланированных в рамках тура, однако после исполнения одной из песен принял решение завершить выступление. Позже стало известно, что у музыканта инфекция носовых пазух.

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