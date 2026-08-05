Кристина Асмус прервала отпуск в Египте из-за зубной боли

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актриса Кристина Асмус была вынуждена прервать отдых в Египте из-за сильной зубной боли. Об этом она рассказала в личном блоге.

Во время отпуска с 12-летней дочерью Анастасией у артистки началась острая боль. Состояние оказалось настолько серьезным, что ей пришлось на сутки вернуться в Москву, где врачи после обследования приняли решение провести срочную операцию.

Завершив лечение, Асмус снова собрала чемоданы и вернулась в Египет, чтобы продолжить отдых. Сразу после хирургического вмешательства актриса опубликовала селфи с юмористичной подписью.

"Алло, хирург? Спасибо большое. Было очень больно, надеюсь, скоро пройдет. Вы супер, до свидания", – следует из поста.

Актриса также призвала подписчиков внимательнее относиться к здоровью зубов и не откладывать визит к стоматологу. Позже она рассказала, что после операции ей пришлось пройти курс антибиотиков. Из-за сильной боли актриса смогла лишь по одному разу посетить общий завтрак и ужин в отеле.

При этом отпуск запомнился ей не только лечением. Асмус призналась, что буквально "сошла с ума" от местных фиников и настолько полюбила их, что купила отдельный чемодан, чтобы увезти любимое лакомство домой.

Ранее стало известно о госпитализации певицы МакSим. Здоровье артистки резко ухудшилось на фоне стресса после смерти отца. В связи с лечением в больнице исполнительнице пришлось отменить концерт в Павлодаре.

Спустя несколько дней МакSим отпустили домой, где она продолжила восстанавливать организм под наблюдением докторов.