Певица МакSим выписана из больницы

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Певицу МакSим выписали из больницы. Об этом артистка рассказала в своем телеграм-канале.

"Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, рядом мои близкие, я выполняю все рекомендации, чтобы не перегружать организм и спокойно восстановиться", – написала певица.

О госпитализации MакSим стало известно 24 июля. Артистка рассказала, что на фоне стресса после смерти отца ее здоровье ухудшилось. Она добавила, что концерт в Павлодаре, который был запланирован на 25 июля, пришлось отменить. Врачи запретили певице перелеты и выступления до полной стабилизации состояния.

Ранее телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что восстановление после травмы колена дается ей непросто. В июне она упала в ванной и получила тяжелую травму. В настоящее время певица проходит реабилитацию дома. Она добавила, что рана заживает достаточно долго, так как она оказалась большой.