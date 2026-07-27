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27 июля, 21:50

Шоу-бизнес

Пугачевой может грозить укорочение ноги из-за травмы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Травма тазобедренного сустава, аналогичная той, что перенесла певица Алла Пугачева, может привести к серьезным последствиям – от укорочения конечностей до протрузий в позвоночнике. Об этом в интервью изданию "Абзац" рассказал спортивный врач, травматолог-ортопед Андрей Литвиненко.

Ранее Пугачева сообщила, что из-за перелома ноги и тазобедренного сустава четыре месяца была прикована к кровати. Она призналась, что самым большим ее страхом в тот период стала полная инвалидность.

По словам специалиста, такие повреждения считаются тяжелыми, а восстановление занимает от 6 до 12 месяцев. Исход напрямую зависит от качества лечения и того, насколько строго пациент соблюдает рекомендации врачей. При мелкооскольчатом переломе возможна необходимость постоянно носить ортопедическую обувь или использовать трость для компенсации разницы в длине ног. Это происходит из-за того, что мелкие осколки, образовавшиеся при переломе, рассасываются, из-за чего кость укорачивается.

"Скорее всего, придется длительное время передвигаться с внешней опорой – костылем или тростью. Может быть, все время придется компенсировать эти моменты", – пояснил Литвиненко.

Врач добавил, что в процессе восстановления мышцы травмированной ноги могут атрофироваться из-за недостатка нагрузки. Возрастные изменения и серьезная нагрузка на сустав способны привести к коксартрозу. Для того чтобы этого избежать, медики по возможности устанавливают эндопротезы.

Помимо этого, из-за травмы у пациента увеличивается нагрузка на поясничный отдел позвоночника, что приводит к обострению остеохондроза, появлению грыж и протрузии.

"Несоблюдение рекомендаций врачей, отсутствие реабилитации может привести к достаточно печальным результатам – вплоть до инвалидизации и летального исхода", – предупредил травматолог.

Ранее актриса Екатерина Волкова сообщила, что ее экстренно госпитализировали. Она заявила, что выйдет на связь после того, как ее состояние улучшится, однако не стала раскрывать причины госпитализации.

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