Super: экс-супруга Диброва подтвердила, что телеведущий находится в Боткинской больнице

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Экс-супруга Дмитрия Диброва Полина подтвердила, что телеведущий находится в Боткинской больнице. Об этом она рассказала в беседе с изданием Super.

"Я знаю, что он пришел в сознание в Боткинской больнице под наблюдением врачей. Я его не навещала, я нахожусь в Китае", – рассказала Полина.

При этом, по ее словам, подробностей самого инцидента она пока не знает.

В свою очередь, РИА Новости в медучреждении рассказали, что Дибров был доставлен в диагностическое отделение № 8. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, дышит он сам.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 66-летний шоумен неудачно упал с лестницы в одном из столичных ночных клубов, где он помогал диджею. По предварительным данным, Дибров получил черепно-мозговую травму и сломал нос.

Дибровы официально расторгли брак в сентябре 2025 года. Трое общих сыновей – 16-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья – остались с матерью.

Причиной развода стал уход Полины к бизнесмену Роману Товстику. Сама Диброва признавалась, что поняла необходимость расстаться, когда обратила внимание на другого мужчину.

Позже 66-летний Дибров начал отношения]начал отношения с 43-летней Екатериной Гусевой. Она работает в области нутрициологии и консультирует VIP-клиентов в одном из фитнес-клубов.