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08 августа, 09:16

Общество

Роспотребнадзор предупредил о риске инфекций при покупке нарезанного арбуза

Фото: 123RF.com/serezniy

Покупка разрезанных арбузов и дынь может быть опасна для здоровья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве пояснили, что не допускается разрезание бахчевых на части, а также вырезание кусочка "на пробу". В месте разреза очень быстро размножаются микроорганизмы, что повышает риск пищевых инфекций.

Покупать арбузы и дыни следует только в санкционированных местах торговли. Продажа вдоль автомобильных дорог и на необорудованных точках запрещена – там, как правило, реализуется продукция, не прошедшая необходимую санитарную экспертизу.

Продавцы и владельцы торговых точек обязаны соблюдать санитарно-гигиенические требования: поддерживать чистоту торгового места и прилегающей территории, а также обеспечивать своевременный вывоз мусора и пищевых отходов, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее замглавы Роскачества Елена Саратцева сообщила, что проверять спелость арбуза постукиванием не имеет смысла, так как люди воспринимают звук по-разному. Она посоветовала обратить внимание на внешний вид плода. Матовая корка говорит о том, что арбуз более зрелый, но при этом полоски на ней должны быть четко выраженными.

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