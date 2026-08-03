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03 августа, 16:47

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В Роспотребнадзоре посоветовали не хранить разрезанный арбуз свыше двух суток

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько можно хранить разрезанный арбуз

Фото: 123RF.com/didesign021

Разрезанный арбуз рекомендуется держать в холодильнике не более двух суток. Об этом сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по Московской области.

Целый арбуз может храниться несколько недель при комнатной температуре или в прохладном месте. В холодильнике срок увеличивается, но со временем вкус может меняться.

Разрезанный плод, как подчеркнули в ведомстве, нужно сразу убирать в холодильник. Срез желательно накрыть пищевой пленкой или поместить арбуз в герметичный контейнер, так он не впитает посторонние запахи и дольше сохранит сочность. Рекомендуемый срок – не более одних-двух суток.

"Не оставляйте разрезанный арбуз надолго при комнатной температуре: уже через два-три часа в таких условиях начинают активно размножаться бактерии", – предупредили в Роспотребнадзоре.

Специалисты также перечислили признаки испорченного арбуза: резкий кислый или прогорклый запах, блеклая мякоть с сероватым или желтоватым оттенком, темные пятна, похожие на плесень, рыхлая консистенция, а также обильное выделение мутной жидкости с кислым запахом.

"При любом из этих признаков от арбуза лучше отказаться: употребление такого продукта чревато пищевым отравлением", – добавили специалисты.

Ранее врач-терапевт и кардиолог Татьяна Залетова в беседе с Москвой 24 рассказывала, что употребление немытого арбуза и сочетание его с основными приемами пищи могут быть опасны для здоровья.

Риск представляют нитраты: если арбуз выращен с использованием большого количества азотных удобрений, он впитывает их как губка. А они, попадая в организм, превращаются в вещества, блокирующие перенос кислорода в крови.

В Москве открылись более 145 точек продажи арбузов и дынь

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