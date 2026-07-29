Юрист Георгиева предупредила о рисках мошенничества при покупке квартиры на торгах

Жители столицы заинтересовались покупкой квартир на городских торгах, где стоимость жилья ниже рыночной, отметили эксперты. Как минимизировать риски и не нарваться на мошенников, разбиралась Москва 24.

Сотни тысяч экономии

Москвич Сергей рассказал телеканалу Москва 24, как купил квартиру на востоке столицы на городских торгах и сэкономил около 700 тысяч рублей. По его словам, путь к сделке оказался непростым: сначала – подбор объекта и просмотр, затем регистрация на электронной площадке, внесение задатка в 5% от указанной стоимости и приобретение электронного ключа.



На торгах представлены квартиры и комнаты банкротов, неплательщиков по ипотеке, новостройки от фонда реновации, а также невостребованное наследниками жилье. Также среди лотов – земельные участки и даже исторические здания. Участвовать в торгах может любой желающий: понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН и усиленная квалифицированная электронная подпись. Процесс включает регистрацию на площадке, выбор лота и внесение обеспечительного платежа. Победитель в установленные сроки выкупает объект и регистрирует право собственности в Росреестре.



Риелтор Олег Свиридов в беседе с телеканалом Москва 24 предупредил, что перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество. Также необходимо знать, какие коммуникации подключены к объекту.





Олег Свиридов риелтор В оценочных документах могут содержаться одни фотографии, а когда вы приедете, это будет уже выглядеть несколько иначе.

В то же время для покупки с торгов доступна ипотека. Специалист по недвижимости Илья Шкарбан пояснил телеканалу Москва 24, что условия такие же, как при покупке у застройщика – доступны льготные, семейные и коммерческие программы.



"Для этого нужно вложить соответствующее заявление в процедуру, и менеджер помогает скоординироваться с банком", – сказал он.



При этом город предоставляет персональных менеджеров, которые курируют сделку бесплатно, добавил специалист.

Безопасный вход

Имущество на торги попадает не просто так, напомнила в беседе с Москвой 24 юрист, член Российской гильдии риелторов Алла Георгиева. По ее словам, чаще всего это происходит после взыскания банком объекта, когда люди не вытягивают ипотеку. Единственное жилье не забирают, но, если у человека несколько квартир, могут. Также через такой инструмент реализуется государственное и муниципальное имущество.



"В обычной сделке покупатель может поторговаться, обговорить нюансы, посмотреть квартиру, узнать о коммунальных платежах. На торгах люди иногда даже не могут увидеть объект в реальности", – пояснила юрист.



Она рекомендовала внимательно изучить, на основании чего были проведены торги, было ли извещение о них. По словам Георгиевой, иногда они проводятся с нарушениями, заинтересованные лица оспаривают их результаты. Также нужно ознакомиться с положением о проведении, изучить документы на объект, посмотреть отчет об оценке, проверить обременения и долги.

Кроме того, лучше заранее посчитать, сколько денег потребуется на ремонт, чтобы понимать реальную стоимость приобретения. Квартира в идеальном состоянии с торгов – скорее исключение, чем правило, объяснила специалист.





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Самой серьезной проблемой остаются прописанные с правом пожизненного проживания. Выселить их можно только через суд. Другой болезненный момент – когда люди фактически продолжают проживать в квартире. Формально они подлежат выселению по решению суда, с них снята регистрация, но они не уезжают. Дальше могут быть проблемы с выселением через полицию.

Еще одна опасность – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами, обратила внимание Георгиева.

"Ее нужно либо приводить в соответствие (получать разрешение, согласовывать изменения), либо возвращать в первоначальное состояние. Если нет планов БТИ, их надо заказывать", – пояснила она.

Особое внимание стоит уделить мокрым точкам: ванной, туалету, кухне. Их вообще нельзя переносить, а если они изменены, обязательно нужно вернуть обратно, добавила юрист.

"Еще один важный момент – коммунальные долги. Когда люди понимают, что у них забирают квартиру, они чаще всего перестают платить за ЖКУ. Новому собственнику тоже придется с этим столкнуться. Управляющая компания может пытаться возложить долговые обязательства на нового владельца", – пояснила Георгиева.

Аферисты не дремлют

Если человек не разбирается в тонкостях проведения торгов, эксперт посоветовала запросить у организаторов все имеющиеся документы (выписку из ЕГРН, отчет об оценке, судебные акты, положение о торгах, фотографии объекта, если они делались) и обратиться к специалисту. Кроме того, официальную информацию можно найти на портале "ГИС Торги", Федресурсе, где размещается информация о продаже имущества банкротов, а также межрегиональных электронных торговых системах.

При этом на рынке попадаются мошенники, предупредила Георгиева.





Алла Георгиева юрист, член Российской гильдии риелторов Многие, кто не знает, как это делается, могут довериться якобы специалисту, который обещает выиграть торги, будто "все схвачено". Это пустые обещания: человек переводит деньги посреднику и может остаться без средств и квартиры. Никаких договоренностей с организаторами торгов у таких "помощников" нет. Они, как правило, пользуются не своими аккаунтами и сим-картами, вычислить их местонахождение сложно.

Кроме того, если человек хочет купить квартиру с торгов, стоит проверять отзывы на специалистов. В Сети их можно накрутить, но "сарафанное радио" действует до сих пор, отметила эксперт.

Также добросовестный организатор всегда предоставит пакет документов. Если в компании ничего не дают, а только говорят: "Заплатите, все решим", – лучше с такими представителями не работать, добавила Георгиева.

