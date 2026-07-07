Риелтор Барсуков: цены на вторичное жилье могут вырасти до 10% в Москве к концу года

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году, утверждают некоторые эксперты. С чем связана эта ситуация и чего ждать от рынка до конца 2026-го, разбиралась Москва 24.

Скромный дисконт?

Россиянам не стоит ждать скидок на вторичном рынке выше 4,5–5% в 2027 году, сообщает "Газета.ру" с ссылкой на исполнительного директора одного из агентств недвижимости Юлию Бочарникову.



По ее словам, еще в июле 2025-го дисконт доходил до рекордных 6,5%, однако в январе 2026-го он снизился до 6,1%. В мае же показатель и вовсе упал до 5,2%.





Юлия Бочарникова исполнительный директор агентства недвижимости Скорее всего, в 2027 году рынок придет к среднему дисконту на уровне 4,5–5%. Ситуация может измениться, если ЦБ займет более жесткую позицию и начнет увеличивать ключевую ставку. Тогда средние скидки вновь могут вырасти до 6–6,5%.

В то же время дисконт может быть другим в зависимости от причины, по которой продается квартира. К примеру, цена упадет сильнее, если владелец срочно избавляется от жилья по причине переезда или раздела имущества. При этом Бочарникова призвала не ждать момента, когда все подешевеет, так как в это время есть риск упустить подходящий объект и в итоге приобрести недвижимость по более высокой цене.



Ранее финансовый эксперт Дмитрий Трепольский озвучил мнение, что максимальный дисконт на недвижимость вероятен в декабре 2026 года. Однако, если ключевая ставка упадет до 10–11%, цены к концу года, наоборот, увеличатся.



Кроме того, с 1 июля Банк России ужесточил правила выдачи ипотеки, снизив лимиты на самые рискованные займы (с высоким показателем долговой нагрузки и первоначальным взносом менее 20% от стоимости жилья). Для новостроек они упали с 7 до 5%, для готового жилья – с 20 до 15%, для потребительских кредитов под залог жилья – с 25 до 18%.

Вместо падения – взлет?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сегодняшний день вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился эксперт рынка недвижимости, советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

"Однако присутствует очень много квартир с завышенной стоимостью, и люди воспринимают ее снижение как некую скидку. Но если объект выставлен по реальной рыночной цене, никаких скидок нет", – пояснил эксперт.

Более того, по его словам, с апреля 2026 года наблюдаются аукционы на повышение. Квартира по нормальной стоимости собирает много потенциальных покупателей, после чего некоторые из них увеличивают цену, чтобы приобрести недвижимость.





Константин Барсуков эксперт рынка недвижимости, советник президента Гильдии риелторов Москвы В конце прошлого года стоимость вторички выросла примерно на 5%, в апреле – еще на 5%. К концу года ожидается рост еще на 5–10% от уровня текущих цен.

Барсуков подчеркнул, что выгода по сравнению с первичным жильем зависит от того, за счет каких финансовых инструментов человек приобретает квартиру. К примеру, если есть сумма, позволяющая не брать ипотеку, вторичка выгоднее, так как первичный рынок стал дороже на фоне массового использования семейной ипотеки. Если же рассматриваются заемные средства и есть выбор между обычной ипотекой и госпрограммами, выгода будет зависеть от условий последних в конкретный момент времени.



"Что касается состояния самого жилья и дома, в целом стройэкспертов приглашают редко. Однако, если квартира продается со свежим ремонтом, особенно после флипперов (перекупщиков, которые делают косметический ремонт. – Прим. ред.), я рекомендую вызывать специалистов, потому что на отделке часто экономят и могут быть нюансы", – уточнил риелтор.

Если же квартира покупается без ремонта или с понятным старым интерьером, можно обойтись и без эксперта, добавил Барсуков.

Риелтор Олег Бендриков в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что дисконт на вторичную недвижимость уменьшается, потому что спрос на нее вырос. При этом до сих пор брать вторичку выгоднее по сравнению с новостройкой, поскольку стоимость квадратного метра в первичном жилье порой вдвое выше. Также люди выбирают вторичный рынок, потому что нет необходимости ждать и нервничать, достроится дом или нет.

"Не нужно забивать голову ремонтом и потом разбираться с застройщиком, который часто проводит работы некачественно, а переделывать не любит. Люди не хотят ждать, переплачивать и тратить нервы, чтобы в итоге получить хуже, чем на вторичном рынке. А там есть варианты с ремонтом, куда можно заезжать "с зубной щеткой" и жить, есть даже варианты с мебелью", – сказал специалист.



По его оценке, тенденции к снижению стоимости квадратного метра на вторичное жилье в ближайшее время точно не будет. Более того, цена подрастает, в основном в сегменте эконом- и среднего класса.





Олег Бендриков риелтор Например, в Москве квартиры до 15 миллионов рублей в пределах ТиНАО разбираются как горячие пирожки: если жилье с нормальными документами и по хорошей цене, скорее всего, оно уже под авансом. Как только размещают объявление, люди звонят и готовы смотреть. С завышенными ценами объекты, наоборот, долго висят.

Бендриков напомнил, что при оформлении сделки на вторичном рынке нужно обращать внимание абсолютно на все этапы, начиная с самого начала разговора с владельцем квартиры.

"Первое – попросите продавца предоставить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Если человек говорит, что делать этого не будет, потому что его оскорбляет, лучше поискать другой вариант. Возможно, с собственником что-то не так", – уточнил он.

Бендриков также призвал запрашивать архивные документы, пользоваться услугами проверенных риелторов и юристов и убедиться, что в квартире нет прописанных жильцов, которые находятся в местах лишения свободы. За последними сохраняется право проживания в этой недвижимости после освобождения, поэтому могут возникнуть серьезные проблемы, объяснил эксперт.

"Проверяйте продавцов на обременения и залоги – иногда они пытаются предоставить подложные документы. Если это старый фонд в центре Москвы или объект культурного наследия, будьте особенно внимательны: если там неузаконенная перепланировка, сделать ее легальной в таком объекте практически невозможно", – добавил Бендриков.

Штраф же за это нарушение будет переложен на нового владельца, а сумма наказания внушительна – до 5 миллионов рублей, добавил Бендриков.

