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08 июля, 15:27

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Риелтор Барсуков: цены на вторичное жилье могут вырасти до 10% в Москве к концу года

Торг неуместен? Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году, утверждают некоторые эксперты. С чем связана эта ситуация и чего ждать от рынка до конца 2026-го, разбиралась Москва 24.

Скромный дисконт?

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Россиянам не стоит ждать скидок на вторичном рынке выше 4,5–5% в 2027 году, сообщает "Газета.ру" с ссылкой на исполнительного директора одного из агентств недвижимости Юлию Бочарникову.

По ее словам, еще в июле 2025-го дисконт доходил до рекордных 6,5%, однако в январе 2026-го он снизился до 6,1%. В мае же показатель и вовсе упал до 5,2%.

Скорее всего, в 2027 году рынок придет к среднему дисконту на уровне 4,5–5%. Ситуация может измениться, если ЦБ займет более жесткую позицию и начнет увеличивать ключевую ставку. Тогда средние скидки вновь могут вырасти до 6–6,5%.
Юлия Бочарникова
исполнительный директор агентства недвижимости

В то же время дисконт может быть другим в зависимости от причины, по которой продается квартира. К примеру, цена упадет сильнее, если владелец срочно избавляется от жилья по причине переезда или раздела имущества. При этом Бочарникова призвала не ждать момента, когда все подешевеет, так как в это время есть риск упустить подходящий объект и в итоге приобрести недвижимость по более высокой цене.

Ранее финансовый эксперт Дмитрий Трепольский озвучил мнение, что максимальный дисконт на недвижимость вероятен в декабре 2026 года. Однако, если ключевая ставка упадет до 10–11%, цены к концу года, наоборот, увеличатся.

Кроме того, с 1 июля Банк России ужесточил правила выдачи ипотеки, снизив лимиты на самые рискованные займы (с высоким показателем долговой нагрузки и первоначальным взносом менее 20% от стоимости жилья). Для новостроек они упали с 7 до 5%, для готового жилья – с 20 до 15%, для потребительских кредитов под залог жилья – с 25 до 18%.

Вместо падения – взлет?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На сегодняшний день вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился эксперт рынка недвижимости, советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков.

"Однако присутствует очень много квартир с завышенной стоимостью, и люди воспринимают ее снижение как некую скидку. Но если объект выставлен по реальной рыночной цене, никаких скидок нет", – пояснил эксперт.

Более того, по его словам, с апреля 2026 года наблюдаются аукционы на повышение. Квартира по нормальной стоимости собирает много потенциальных покупателей, после чего некоторые из них увеличивают цену, чтобы приобрести недвижимость.

В конце прошлого года стоимость вторички выросла примерно на 5%, в апреле – еще на 5%. К концу года ожидается рост еще на 5–10% от уровня текущих цен.
Константин Барсуков
эксперт рынка недвижимости, советник президента Гильдии риелторов Москвы

Барсуков подчеркнул, что выгода по сравнению с первичным жильем зависит от того, за счет каких финансовых инструментов человек приобретает квартиру. К примеру, если есть сумма, позволяющая не брать ипотеку, вторичка выгоднее, так как первичный рынок стал дороже на фоне массового использования семейной ипотеки. Если же рассматриваются заемные средства и есть выбор между обычной ипотекой и госпрограммами, выгода будет зависеть от условий последних в конкретный момент времени.

"Что касается состояния самого жилья и дома, в целом стройэкспертов приглашают редко. Однако, если квартира продается со свежим ремонтом, особенно после флипперов (перекупщиков, которые делают косметический ремонт. – Прим. ред.), я рекомендую вызывать специалистов, потому что на отделке часто экономят и могут быть нюансы", – уточнил риелтор.

Если же квартира покупается без ремонта или с понятным старым интерьером, можно обойтись и без эксперта, добавил Барсуков.

Риелтор Олег Бендриков в разговоре с Москвой 24 подтвердил, что дисконт на вторичную недвижимость уменьшается, потому что спрос на нее вырос. При этом до сих пор брать вторичку выгоднее по сравнению с новостройкой, поскольку стоимость квадратного метра в первичном жилье порой вдвое выше. Также люди выбирают вторичный рынок, потому что нет необходимости ждать и нервничать, достроится дом или нет.

"Не нужно забивать голову ремонтом и потом разбираться с застройщиком, который часто проводит работы некачественно, а переделывать не любит. Люди не хотят ждать, переплачивать и тратить нервы, чтобы в итоге получить хуже, чем на вторичном рынке. А там есть варианты с ремонтом, куда можно заезжать "с зубной щеткой" и жить, есть даже варианты с мебелью", – сказал специалист.

По его оценке, тенденции к снижению стоимости квадратного метра на вторичное жилье в ближайшее время точно не будет. Более того, цена подрастает, в основном в сегменте эконом- и среднего класса.

Например, в Москве квартиры до 15 миллионов рублей в пределах ТиНАО разбираются как горячие пирожки: если жилье с нормальными документами и по хорошей цене, скорее всего, оно уже под авансом. Как только размещают объявление, люди звонят и готовы смотреть. С завышенными ценами объекты, наоборот, долго висят.
Олег Бендриков
риелтор

Бендриков напомнил, что при оформлении сделки на вторичном рынке нужно обращать внимание абсолютно на все этапы, начиная с самого начала разговора с владельцем квартиры.

"Первое – попросите продавца предоставить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. Если человек говорит, что делать этого не будет, потому что его оскорбляет, лучше поискать другой вариант. Возможно, с собственником что-то не так", – уточнил он.

Бендриков также призвал запрашивать архивные документы, пользоваться услугами проверенных риелторов и юристов и убедиться, что в квартире нет прописанных жильцов, которые находятся в местах лишения свободы. За последними сохраняется право проживания в этой недвижимости после освобождения, поэтому могут возникнуть серьезные проблемы, объяснил эксперт.

"Проверяйте продавцов на обременения и залоги – иногда они пытаются предоставить подложные документы. Если это старый фонд в центре Москвы или объект культурного наследия, будьте особенно внимательны: если там неузаконенная перепланировка, сделать ее легальной в таком объекте практически невозможно", – добавил Бендриков.

Штраф же за это нарушение будет переложен на нового владельца, а сумма наказания внушительна – до 5 миллионов рублей, добавил Бендриков.

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Веткина Анастасия

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