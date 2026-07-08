Жара до 31 градуса может вернуться в столичный регион 10 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воздух в Московском регионе в пятницу, 10 июля, может прогреться до 31 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ со ссылкой на последние прогностические данные.

Днем 10 июля температура воздуха в столице может подняться до 25–27 градусов, а в Подмосковье – до 22–27 градусов. При этом на востоке области ожидается до 31 градуса. Рост температуры прогнозируется на фоне осадков и облачной погоды с прояснениями.

"Ночью и днем в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в Подмосковье – местами сильный дождь и ливень", – рассказали в Гидрометцентре.

Вечером 10 июля скорость ветра восточной четверти составит 6–11 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.

В предстоящие выходные, 11 и 12 июля, Москву накроют аномальные дожди. За два дня в городе может выпасть до 67 литров воды на квадратный метр, что составляет почти 80% месячной нормы осадков, сказал ранее синоптик Евгений Тишковец. По его словам, дожди будут идти до 14 июля.