Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 15:39

Происшествия

Несколько человек пострадали в результате предполагаемого нападения в школе в ФРГ

Фото: depositphotos/fransz​

В Баварии несколько человек пострадали в результате предполагаемого нападения в школе, сообщает BR24.

По информации портала, крупная операция полиции и спасательных служб проходит в гимназии Welfen-Gymnasium в Шонгау. Представитель полиции отметил, что есть признаки нападения, а предполагаемый преступник был задержан.

В Bild добавили, что несколько человек получили ножевые ранения, при этом есть возможность, что нападение было совершено с целью массового убийства. В настоящий момент неизвестны точные мотивы и обстоятельства произошедшего.

Ранее жителю Свердловской области не понравилось, что неизвестные дети ходят по его участку. Он сделал им замечание, но они его проигнорировали, поэтому он начал стрелять по ним из пневматического пистолета. Один ребенок пострадал.

Читайте также


происшествияза рубежом

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

Как отмена домашнего задания повлияет на учебу первоклашек?

У первоклашек должна быть возможность заниматься физкультурой, танцами, активными играми

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отклоняют оферы после собеседования?

Тенденция главным образом связана с требованиями молодых сотрудников к условиям труда

Читать
закрыть

Увеличат ли в России минимальный порог долга для ареста имущества?

Мера исключит ситуации, когда граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями из-за долга

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика