Несколько человек пострадали в результате предполагаемого нападения в школе в ФРГ

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В Баварии несколько человек пострадали в результате предполагаемого нападения в школе, сообщает BR24.

По информации портала, крупная операция полиции и спасательных служб проходит в гимназии Welfen-Gymnasium в Шонгау. Представитель полиции отметил, что есть признаки нападения, а предполагаемый преступник был задержан.

В Bild добавили, что несколько человек получили ножевые ранения, при этом есть возможность, что нападение было совершено с целью массового убийства. В настоящий момент неизвестны точные мотивы и обстоятельства произошедшего.

Ранее жителю Свердловской области не понравилось, что неизвестные дети ходят по его участку. Он сделал им замечание, но они его проигнорировали, поэтому он начал стрелять по ним из пневматического пистолета. Один ребенок пострадал.

