В Ставрополе женщина с ножом угрожала ребенку из-за шума во дворе

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Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Ставрополе в отношении женщины, которая угрожала ребенку ножом из-за шума во дворе. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ. Местная жительница подошла к детям во дворе с ножом и начала угрожать одному из несовершеннолетних, что проткнет колеса его велосипеда. На данный момент правоохранители устанавливают ее местонахождение.

Ранее на востоке Москвы пьяный мужчина столкнулся с соседкой и ее 11-месячным сыном, достал нож и начал размахивать им, в результате чего ранил ребенка в ногу. Личность нападавшего вскоре была установлена, его задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".

До этого в торговом центре на Пятницком шоссе был замечен еще один неадекватный мужчина с ножом, который пугал посетителей. Его также задержали правоохранители.