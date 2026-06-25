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25 июня, 12:18

Происшествия

В Москве задержали неадекватного мужчину, пришедшего с ножом в торговый центр

Фото: MAX/"Росгвардия. Москва"

В Москве неадекватный мужчина пришел с ножом в торговый центр на Пятницком шоссе и стал приставлять его к своему горлу, пугая посетителей. Его задержали, сообщает пресс-служба столичной Росгвардии.

Там рассказали, что наряд вневедомственной охраны получил сигнал экстренного вызова и прибыл на место происшествия. Мужчину уговорили не совершать опрометчивых поступков, а затем его обезоружили и задержали.

"Предмет, представляющий угрозу для жизни, был изъят. Внятно объяснить причины своего поведения мужчина не смог", – указали в пресс-службе.

Для дальнейшего разбирательства 47-летний нарушитель был передан сотрудникам МВД.

Ранее мужчина избил прохожего Петроверигском переулке в центре Москвы. Потерпевший подошел к незнакомым людям, после чего началась ссора, в результате которой злоумышленник ударил оппонента в голову. Затем тот толкнул его, а когда последний упал – продолжил бить руками по голове. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали.

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