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25 июня, 13:11

Наука

В "Роскосмосе" заявили, что ракетный двигатель РД-0124 расходует 1 кг топлива за 6 минут

Фото: vk.com/roscosmos

Двигатель РД-0124 создает тягу в 1 килограмм-сила на протяжении 359 секунд, расходуя при этом всего 1 килограмм топливной массы, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

При этом удельный импульс российского РД-0124МС в вакууме составляет 361 секунду. Это является мировым рекордом среди двигателей, работающих на жидком кислороде и углеводородном топливе.

РД-0124 разработали специалисты воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), которое входит в состав НПО "Энергомаш" "Роскосмоса". Двигатель используется в третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б". Его модификации задействованы в запусках ракет "Ангара" (РД-0124А) и новой ракеты "Союз-5" (РД-0124МС).

Ранее сообщалось, что солнечные батареи "Союза МС-29" прошли проверку перед запуском корабля с экипажем миссии МКС-75. Специалисты выполнили "контрольную засветку", в рамках которой специальный стенд с порядка 100 мощных ламп облучает панели корабля.

Запуск корабля назначен на 14 июля. В основной экипаж миссии вошли космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон.

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