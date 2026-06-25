На БКЛ временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро временно увеличены интервалы движения поездов, следующих по часовой стрелке. Об этом сообщил столичный Дептранс.

"Интервалы движения увеличены из-за человека на пути", – уточнили в департаменте.

О восстановлении графика будет сообщено дополнительно.

Ранее на станции Кубинка-1 МЖД поезд насмерть сбил 20-летнего молодого человека в наушниках. Он переходил пути в неположенном месте и не услышал приближающийся состав.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили экспертизы. Пассажирам напомнили, что использование наушников и нахождение на путях в неположенных местах категорически недопустимы.