Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 13:55

Транспорт

На БКЛ временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

На Большой кольцевой линии (БКЛ) метро временно увеличены интервалы движения поездов, следующих по часовой стрелке. Об этом сообщил столичный Дептранс.

"Интервалы движения увеличены из-за человека на пути", – уточнили в департаменте.

О восстановлении графика будет сообщено дополнительно.

Ранее на станции Кубинка-1 МЖД поезд насмерть сбил 20-летнего молодого человека в наушниках. Он переходил пути в неположенном месте и не услышал приближающийся состав.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и назначили экспертизы. Пассажирам напомнили, что использование наушников и нахождение на путях в неположенных местах категорически недопустимы.

Читайте также


транспортметрогород

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика