В Москве выбрали лучших пожарных в рамках городского конкурса

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В столице в рамках городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" были определены лучшие пожарные. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Мероприятие проводят в городе каждый год. Оно собирает представителей различных специальностей, делающих столицу лучше.

"Спасатели, инженеры, водители общественного транспорта, медработники и представители других важных специальностей соревнуются за звание лучших в профессии. В этом году в финал вышли 20 пожарных", – рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Участники показали свои знания и навыки в пожаротушении. Причем все испытания были максимально приближены к реальным условиям работы.

Сначала конкурсанты прошли теоретический тест, затем последовали физические упражнения, такие как челночный бег, подтягивание на перекладине и кросс на 1 тысячу метров.

Вместе с тем профессионалам необходимо было преодолеть специальную дистанцию, включающую вскрытие металлической двери и эвакуацию условного пострадавшего из труднодоступного места.

В результате первое место занял сотрудник пожарно-спасательного отряда № 214 Александр Чиботарь. На втором расположился работник пожарно-спасательного отряда № 204 Даниил Григорьев, а третьего был удостоен специалист пожарно-спасательного отряда № 212 Сергей Алуев.

Ранее сообщалось, что здания пожарных отрядов возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в столичных районах Крюково, Печатники и Очаково-Матвеевское. Все объекты получат новейшее оборудование.

Общая площадь объектов составит около 7,3 тысячи квадратных метров. Два здания возведут в промзонах Малино и "Южный порт". Еще одно появится на Рябиновой улице на западе Москвы рядом с новым жилым кварталом.