Здания пожарных отрядов возведут по программе КРТ в трех районах столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Здания пожарных отрядов возведут по программе комплексного развития территорий (КРТ) в столичных районах Крюково, Печатники и Очаково-Матвеевское. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь объектов составит около 7,3 тысячи квадратных метров. Проекты в Зеленоградском и Юго-Восточном административных округах уже начали реализовывать.

Как рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, два здания возведут в промзонах Малино и "Южный порт". Еще одно появится на Рябиновой улице на западе Москвы рядом с новым жилым кварталом. Все объекты получат новейшее оборудование.

Также в рамках КРТ современный квартал возведут на юге Москвы в районах Чертаново Центральное и Чертаново Южное. Всего на шести участках суммарной площадью более 13,5 гектара построят более 240 тысяч "квадратов" недвижимости. Это будут не только жилые дома, но и бизнес-центр со спорткомплексом, а также общественно-деловой центр.