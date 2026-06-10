График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 12:20

Город

Современные городские кварталы появятся в Даниловском районе Москвы по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Даниловском районе на юге Москвы появятся современные городские кварталы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает портал мэра и правительства столицы.

"Здесь реализуются четыре проекта КРТ общей площадью почти 33,5 гектара. В совокупности на депрессивных участках построят свыше 1,2 миллиона квадратных метров современной недвижимости – около 600 тысяч квадратных метров жилья и более 630 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов. Таким образом, в разных местах сформируют привлекательные кварталы со сбалансированной застройкой", – поделился Ефимов.

Реализация проектов также позволит создать более 18,4 тысячи рабочих мест. Это поможет снизить маятниковую миграцию и повысить качество жизни горожан, добавил он.

Два из четырех проектов КРТ реализуются на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Первый затронет 2-й Кожуховский проезд (владение 29) и Автозаводскую улицу (владение 16), второй – 2-й Кожуховский проезд (владение 29, строение 16). Остальные два проекта охватят неэффективно используемые площадки на Автозаводской улице (владение 23, строение 26) и на Павловской улице (владение 18).

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что 95% всей застройки придется на площадки бывшей промзоны ЗИЛ, развитие которой стало возможным в том числе благодаря программе КРТ.

В частности, там планируют возвести новый образовательный комплекс на тысячу школьных и 350 дошкольных мест, а также торгово-развлекательные центры, офисные здания, рестораны, кафе, здания для размещения банковских отделений и другие объекты.

"В свою очередь, проект КРТ на Павловской улице будет содействовать реализации программы реновации: в этом месте появятся жилые дома, а также многофункциональный общественный центр", – уточнил он.

Программа комплексного развития территорий предполагает формирование привлекательных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках. В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся свыше 420 проектов КРТ общей площадью более 4,5 тысячи гектаров. Программу реализуют по поручению Сергея Собянина.

Ранее в Басманном районе Москвы началось строительство многофункционального комплекса имени И. Д. Кобзона. По словам Ефимова, с открытием бизнес-центра в районе появится более 1,2 тысячи рабочих мест. Завершить строительство планируют в 2028 году.

Читайте также


городстроительство

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика