Современные городские кварталы появятся в Даниловском районе Москвы по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Даниловском районе на юге Москвы появятся современные городские кварталы по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает портал мэра и правительства столицы.

"Здесь реализуются четыре проекта КРТ общей площадью почти 33,5 гектара. В совокупности на депрессивных участках построят свыше 1,2 миллиона квадратных метров современной недвижимости – около 600 тысяч квадратных метров жилья и более 630 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов. Таким образом, в разных местах сформируют привлекательные кварталы со сбалансированной застройкой", – поделился Ефимов.

Реализация проектов также позволит создать более 18,4 тысячи рабочих мест. Это поможет снизить маятниковую миграцию и повысить качество жизни горожан, добавил он.

Два из четырех проектов КРТ реализуются на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Первый затронет 2-й Кожуховский проезд (владение 29) и Автозаводскую улицу (владение 16), второй – 2-й Кожуховский проезд (владение 29, строение 16). Остальные два проекта охватят неэффективно используемые площадки на Автозаводской улице (владение 23, строение 26) и на Павловской улице (владение 18).

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что 95% всей застройки придется на площадки бывшей промзоны ЗИЛ, развитие которой стало возможным в том числе благодаря программе КРТ.

В частности, там планируют возвести новый образовательный комплекс на тысячу школьных и 350 дошкольных мест, а также торгово-развлекательные центры, офисные здания, рестораны, кафе, здания для размещения банковских отделений и другие объекты.

"В свою очередь, проект КРТ на Павловской улице будет содействовать реализации программы реновации: в этом месте появятся жилые дома, а также многофункциональный общественный центр", – уточнил он.

Программа комплексного развития территорий предполагает формирование привлекательных городских пространств в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках. В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся свыше 420 проектов КРТ общей площадью более 4,5 тысячи гектаров. Программу реализуют по поручению Сергея Собянина.

Ранее в Басманном районе Москвы началось строительство многофункционального комплекса имени И. Д. Кобзона. По словам Ефимова, с открытием бизнес-центра в районе появится более 1,2 тысячи рабочих мест. Завершить строительство планируют в 2028 году.