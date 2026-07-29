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29 июля, 08:16

Происшествия

Спасатели помогли тонущему мужчине в Строгинском затоне Москвы-реки

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах помогли тонущему мужчине в Строгинском затоне Москвы-реки. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Днем 28 июля на станцию "Строгино" поступил сигнал о тонущем человеке. Прибывшие на место спасатели заметили мужчину, подававшего сигналы о помощи. Его подняли на борт катера в 30 метрах от берега, отметили в ведомстве.

Пострадавшему 2007 года рождения оказали первую помощь. Выяснилось, что во время купания у него свело мышцы ног. От госпитализации он отказался и вскоре уехал домой.

В связи с этим спасатели напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в разрешенных местах и не заплывать за буйки.

Ранее 14-летний подросток в Забайкалье спас 10-летнего мальчика, тонувшего в реке. Семья спасенного ребенка поблагодарила подростка и его родителей за достойное воспитание и готовность прийти на помощь.

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