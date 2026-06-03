Очевидец спас тонувшую в реке девушку в Саратовской области

Фото: МАХ/"МЧС Саратовской области"

Очевидец спас тонувшую в реке Большой Узень 17-летнюю девушку в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 3 июня в Александрове Гае. По данным ведомства, 40-летний Павел Скородумов узнал о том, что в реке оказалась девушка, когда ехал на такси с работы. Ему потребовалось несколько минут, чтобы добраться до места происшествия. В результате мужчина прыгнул вслед за несовершеннолетней в воду.

Он схватил девушку за капюшон, приподнял ей голову и поплыл с ней на одной руке к берегу. Несовершеннолетняя находилась в сознании, но была без сил.

"Не сразу даже почувствовал, что вода холодная. Страшно стало только, когда назад поплыл. Тяжело было тащить", – отметил Скородумов.

Очевидцы, заметив это, сообщили спасателям о случившемся. Сотрудники МЧС установили штурмовую лестницу и по ней с помощью веревки вытащили девочку и мужчину на берег. Такое решение было принято по причине того, что дно у берега илистое. Кроме того, вокруг наблюдались камыши.



На берегу уже находились врачи, которые доставили девушку в больницу. Ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Ранее пожарные в Манчестере спасли мужчину, который оказался заперт в красной телефонной будке. По данным СМИ, пострадавший хотел воспользоваться телефоном внутри, чтобы заказать кебаб, однако аппарат был неисправен.

Находившиеся рядом друзья мужчины пытались открыть дверь, но самостоятельно сделать это не смогли. Ему удалось снять стеклянную панель в нижней части кабины, но это не помогло покинуть будку. Друзья около часа пытались вскрыть дверь, после чего вызвали пожарных. Спасатели освободили мужчину.

