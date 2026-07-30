Axios: США наносят новые удары по Ирану

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Американские войска начали проводить новую серию ударов с воздуха по Ирану в ночь на 30 июля. Об этом сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Подробности обстрелов пока не приводятся. Также не уточняется, в какой именно части республики проводятся авиаудары.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты готовят новые мощные удары по Ирану, однако одновременно с этим выясняют возможность достижения договоренности с Тегераном.

Он также пригрозил, что американские военные могут уничтожить иранский ядерный объект внутри горы Коланг (Пикакс), если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля 2026 года. США и Израиль ударили по иранским объектам. Исламская Республика ответила симметрично.

После этого весной стороны смогли достигнуть договоренностей. Иран и Соединенные Штаты в июне подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в начале июля боевые действия возобновились. Государства позже заявили, что больше не будут соблюдать соглашение.