Биолог Карабанов: в Москве-реке появились рыбы-пришельцы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве-реке обитают чужеродные виды рыб, однако местные хищники – щука, судак, сом и окунь – успешно сдерживают их распространение. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Института биологии внутренних вод имени Папанина Российской академии наук (РАН) Дмитрий Карабанов.

По словам ученого, из уже обычных видов-вселенцев в реке обитают понто-каспийские бычки. Прежде всего, это бычок-головач, отличающийся крупными размерами и широкой головой, и бычок-кругляк – более мелкие рыбы. Ранее массово встречавшийся бычок-цуцик и бычок-песочник сейчас попадаются реже.

Карабанов также отметил сильно возросшую численность серебряного карася и сазана, которых многие специалисты рассматривают как чужеродные виды.

Наибольшую угрозу для экосистемы представляют два других вселенца – ротан и амурский чебачок, родом с Дальнего Востока. Как пояснил биолог, оба этих вида способны нанести существенный ущерб местным сообществам, выедая личинку и малька рыб.

Амурские виды рыб попали в водоемы "попутно" при вселении ценных видов и успешно прижились там, сообщил Карабанов. По его словам, бычки расселяются самостоятельно по системе водохранилищ и каналов, тогда как амурские вселенцы распространились в результате целенаправленного зарыбления.

Вселение чужеродных видов началось еще в прошлом веке. Основным инвазионным коридором служит Канал имени Москвы, соединяющий Волжский бассейн с бассейном Москвы-реки.

"Сами бычки изначально попали в Волгу антропогенным путем: их кладки икры были занесены на днищах судов из понто-каспийского бассейна, так что даже последующее "естественное" расселение по Москве-реке является вторичным следствием деятельности человека", – рассказал эксперт.

Другой путь проникновения – непреднамеренный уход рыб из рыбоводных хозяйств и прудов. К таким видам относятся сазан, серебряный карась, а также толстолобики и угорь.

"Гуппи и гамбузия попали в водоемы из аквариумов и декоративных хозяйств", – пояснил Карабанов.

Эти рыбы выживают только там, где температура воды повышена, иначе они погибают зимой. Первичный занос, по словам Карабанова, связан с деятельностью человека, а последующее расселение и натурализация протекают естественным путем.

Несмотря на присутствие чужеродных видов, в Москве-реке они не становятся доминирующими.

Ранее в Астраханской области впервые обнаружили медузу-хищника из списка 100 инвазивных видов России. По словам специалистов, медуз Craspedocusta sowerbii, родиной которых являются воды Амазонки, обнаружили в акватории Приволжского Затона.

Ученые рассматривают несколько путей попадания медузы в Каспийское море: естественный дрейф, балластные воды судов и миграция через водоплавающих птиц.