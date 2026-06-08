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08 июня, 16:55

В мире

В Средиземном море впервые заметили белую акулу

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

В Средиземном море впервые заметили белую акулу в ее естественной среде обитания. Об этом рассказали представители некоммерческой экологической организации Healthy Seas Foundatio на сайте фонда.

Акулу удалось запечатлеть водолазам во время операции по извлечению брошенных рыболовных сетей. В этот момент команда очищала от сетей-призраков затонувшее судно в Тунисском проливе.

Участники миссии отметили, что это открытие имеет исключительную ценность для научного сообщества. По словам доктора зоологического института в Неаполе Карло Каттано, ранее большая часть данных о белых акулах в этом регионе базировалась на изучении уже мертвых особей.

Ранее на египетских курортах вновь заметили акул. Туристы увидели их в нескольких метрах от побережья отелей. В частности, хищники появились в море в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде.

В связи с этим порты и причалы были временно закрыты, а морские экскурсии приостановлены. Официальной причиной администрация назвала сильный ветер, однако туристы и местные жители связали ограничения именно с акулами.

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