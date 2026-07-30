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30 июля, 11:21

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USA Today: актер Бен Аффлек победил в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Актер Бен Аффлек победил в шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Фото: AP/Invision/Jordan Strauss

Голливудский актер Бен Аффлек и рекордсмен телевикторины "Jeopardy!" Джейми Дин стали победителями шоу "Кто хочет стать миллионером?" от телеканала ABC, заработав 1 миллион долларов. Об этом сообщила газета USA Today.

Дуэт дошел до финала, сохранив все три подсказки. На последнем вопросе игроки рискнули почти половиной суммы, посовещавшись с ведущим Джимми Киммелом, и правильно ответили на все 15 вопросов. Выигрыш полностью будет направлен в благотворительный фонд Eastern Congo Initiative, соучредителем которого является Аффлек.

Дин, ранее одержавший 31 победу подряд в "Jeopardy!", признался, что к концу игры сильно нервничал. Однако, по его словам, именно решительность Аффлека помогла принять верные решения.

Для актера эта победа стала символичной: ровно год назад его друг, актер Мэтт Деймон, также выиграл миллион долларов в этой же телепрограмме.

Ранее рэпер Дрейк потерял 1,5 миллиона долларов из-за ставки на победу сборной Аргентины в финале ЧМ-2026. Кроме того, исполнитель упустил возможность получить 5 миллионов долларов в случае победы аргентинцев.

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