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26 июня, 14:30

Шоу-бизнес

Солистка группы "Маша и медведи" выиграла в суде 300 тыс рублей у шоу "Голос"

Фото: Legion-Media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Сергей Шахиджанян

Останкинский суд Москвы обязал Первый канал выплатить 300 тысяч рублей солистке группы "Маша и медведи" Марии Макаровой. Инстанция признала незаконным использование ее песни "Земля" в шоу "Голос", сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд только частично удовлетворил требования истца, при этом их полный перечень не уточняется.

"В удовлетворении остальной части заявленных требований – отказать", – говорится в документе.

Артистка подала в суд из-за того, что в 13-м сезоне "Голоса" была использована кавер-версия песни "Земля". Выступление опубликовали в соцсетях и на сайте проекта.

Макарова заявила, что не давала права на перепевку песни и на ее трансляцию неограниченному кругу лиц. Также она не давала согласия третьим лицам использовать композицию без согласия.

В заявлении певицы сказано, что этот трек звучит в фильме Алексея Балабанова "Брат-2". Руководство шоу знало об этом и использовало "Землю" для получения дохода от размещения рекламы и для рейтинга "Голоса".

Ранее певица Анна Asti выиграла суд и получила 400 тысяч рублей. Разбирательство касалось использования на проекте Стаса Ярушина "Музлофт" хита артистки "По барам".

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