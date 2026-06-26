Лайонел Ричи отменил концерты в США из-за недомогания

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Американский певец Лайонел Ричи не выступит в Колумбусе и Чикаго, как планировалось. Он отменил концерты из-за плохого самочувствия. Об этом заявили организаторы United Center в соцсетях.

Шоу должны были пройти 26 и 27 июня в рамках тура, который 77-летний певец проводит вместе с группой Earth, Wind&Fire. Их программа получила название Sing A Song All Night Long.

Концерты стартовали 24 июня, но в штате Миннесота, в Сент-Поле, Ричи прервал выступление. По данным газеты Minnesota Star Tribune, это произошло спустя почти час после начала, у артиста закружилась голова.

Ричи – обладатель четырех статуэток премии "Грэмми". Его песня Say you, Say me в 1986 году получила "Оскар". Она стала саундтреком к фильму "Белые ночи", где одну из ролей исполнил Михаил Барышников.

Ранее стало известно, что в Россию с концертом приедет американский рэпер Tyga (настоящее имя – Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. – Прим. ред.). Он выступит в Москве 29 августа.