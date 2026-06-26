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26 июня, 15:35

Шоу-бизнес

Концерт "Руки Вверх!" в Ростове-на-Дону перенесен в целях безопасности

Фото: legion-media.com/ТАСС/Михаил Метцель

Концерт группы "Руки Вверх!", который должен был состояться 27 июня на "Ростов-Арене", перенесен в целях безопасности. Об этом музыкальный коллектив сообщил на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Мы получили официальное решение оперативного штаба Ростовской области с просьбой перенести выступление – в целях безопасности граждан", – уточняется в публикации.

Теперь концерт состоится 24, 25, 27 и 28 сентября на крытой площадке Дворца спорта. Все ранее купленные билеты остаются действительными, их можно обменять на новые даты.

На выступления доступно еще около 540 билетов, стоимость которых варьируется от 3,2 до 26 тысяч рублей. Однако приобрести билеты на официальном сайте группы и на "Яндекс. Афише" уже нельзя.

При этом концерты юбилейного тура в Волгограде, Санкт-Петербурге и Москве состоятся в запланированные сроки.

Ранее концерт заслуженной артистки России Татьяны Булановой был перенесен на 6 марта 2027 года по техническим причинам. Выступление должно было состояться 26 марта этого года в Москве. Билеты на событие остаются действительными.

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