Самолет с вернувшимися из украинского плена военными РФ сел в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Самолет Ил-76МД с российскими бойцами, вернувшимися из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Обмен военнопленными по схеме 160 на 160 между Россией и Украиной состоялся 26 июня. Вернувшиеся российские военные были на территории Белоруссии, куда также прибыла уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. Посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении военнослужащих оказали ОАЭ.

Прошлый обмен военнопленными между Москвой и Киевом прошел в начале июня. Тогда РФ смогла вернуть 185 военных, передав такое же количество украинской стороне.

По словам экс-омбудсмена Татьяны Москальковой, с начала спецоперации из украинского плена удалось вернуть 3 724 российских бойца.