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05 июня, 14:03

Политика

Россия вернула из украинского плена 185 военных

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россия и Украина 5 июня провели обмен пленными по формуле "185 на 185", сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, возвращенные российские военнослужащие в данный момент находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. После оказания психологической и медицинской помощи их доставят в Россию, где они пройдут дальнейшее лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", – добавили в МО.

Прошлый обмен военнопленными между Москвой и Киевом прошел 15 мая. Тогда из украинского плена вернулись 205 российских бойцов. Также были освобождены 13 раненых военных, которым оказывалась медицинская помощь.

Кроме того, российская сторона передала четырех жителей Сумской области, которые были эвакуированы из зоны боевых действий. Они проживали в пунктах временного размещения в Курской области.

Россия вернула 175 солдат из украинского плена

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