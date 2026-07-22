Владелец напавшей на внука Донцовой собаки заявил, что пришел на помощь мальчику

Фото: телеграм-канал "112"

Владелец собаки породы акита-ину, которая покусала семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой, рассказал свою версию случившегося. Его слова приводит РЕН ТВ.

По словам хозяина животного Алексея, мальчик и его друзья в тот день катались на квадроциклах. Они выходили из леса, ребенок сам подбежал к его питомцу. Пес якобы толкнул мальчика лапами и повалил на землю.

"Попытался одернуть поводок в ту же секунду. Привязал собаку к столбу, стал заниматься ребенком, пытался вызвать скорую", – утверждает Алексей.

По его словам, родители мальчика приехали через 10 минут и забрали его.

Тем не менее сын Донцовой, отец пострадавшего Аркадий подчеркнул в беседе с журналистами, что владелец собаки никак не пытался отогнать животное.

"Он просто стоял, улыбался и смотрел на происходящее", – сказал он.

На самом деле, по словам Аркадия, ребенка спас рабочий. Мужчина принял удар на себя, а затем отвел мальчика к родителям.

В настоящий момент внук писательницы находится в больнице, где проведет неделю для восстановления. В полиции уточнили, что владелец выгуливал акиту-ину без намордника.

Инцидент произошел в деревне Дубцы Одинцовского округа Подмосковья. Как рассказала сама Донцова, мальчик играл у ворот дома, когда на него набросилась крупная собака. Животное повалило ребенка на землю и стало "рвать ему голову".

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Кроме того, данным случаем заинтересовались в подмосковной прокуратуре, взяв ход расследования под контроль. Сотрудники ведомства также рассмотрят вопрос о направлении в суд иска о взыскании с владельцев собаки морального вреда и возмещении затрат на лечение ребенка.