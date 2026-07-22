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22 июля, 13:19

Происшествия

Внука писательницы Донцовой госпитализировали после нападения собаки в Подмосковье

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Семилетний внук писательницы Дарьи Донцовой Саша подвергся нападению пса в подмосковной деревне Дубцы. Об инциденте автор рассказала в своем телеграм-канале.

По ее словам, мальчик спокойно играл у ворот дома, когда на него набросилась крупная собака. Животное повалило ребенка на землю и начало "рвать ему голову". При этом хозяин пса, как подчеркнула автор, стоял рядом и не пытался отогнать своего питомца.

На помощь мальчику бросился прохожий, который прогнал собаку, но сам получил укусы. Он взял Сашу на руки и отнес домой, после чего мальчика доставили в детскую больницу, где врачи зашили глубокие раны, в том числе на лбу. Сейчас ребенок остается в клинике. Он сильно напуган, боится посторонних и отказывается от еды.

Выяснилось, что эта собака уже не раз нападала на местных жителей. Причем пострадавшие писали заявления в полицию, однако никаких мер принято не было. Донцова пообещала сделать все возможное, чтобы хозяин животного понес ответственность по закону.

Схожий инцидент ранее произошел на детской площадке в деревне Павловское подмосковного округа Истра. Две собаки породы американской булли, вырыв подкоп под забором дома, напали на пятилетнего мальчика. В результате он получил укушено-рваные раны головы, теменной области, левого плеча и гематому грудной клетки.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Установление всех обстоятельств случившегося, ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура.

Жители рассказали о неоднократных нападениях собак в деревне Павловской

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