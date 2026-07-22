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22 июля, 18:58

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Верховный суд вернул жителям Нефтеюганска единственный в городе кинотеатр

Фото: 123RF.com/robypangy

Верховный суд РФ признал незаконной приватизацию единственного в Нефтеюганске кинотеатра "Юган" и вернул здание в муниципальную собственность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Предприниматель арендовал здание кинотеатра для проведения капитального ремонта с условием дальнейшего использования по прямому назначению. Позже бизнесмен выкупил объект, воспользовавшись преимущественным правом, и изменил вид разрешенного использования земельного участка, чтобы сдавать помещение в аренду.

Уполномоченный орган обратился в суд, указав, что здание до продажи являлось объектом культуры и не подлежало приватизации. Суд первой инстанции отказал в иске, однако апелляция отменила это решение, установив нарушение публичных интересов. Кассационная инстанция, напротив, оставила в силе первоначальное решение, посчитав, что оснований для признания сделки недействительной нет.

Инстанция пояснила, что судебная коллегия по экономическим спорам с учетом установленных обстоятельств и положений абзаца 2 статьи 17 Закона № 126-ФЗ, запрещающих приватизацию единственных в населенном пункте организаций кинематографии, отменила постановление суда округа, согласившись с выводом апелляции.

Ранее в ГД рассказали, что закон, который устанавливает срок исковой давности в 10 лет при оспаривании сделок о переходе в частные руки государственного и муниципального имуществ, распространяется и на приватизацию квартир. При этом правила не применяются к искам в рамках антикоррупционного и антиэкстремистского законодательства.

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