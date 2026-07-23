Число поврежденных при атаке БПЛА домов в Краснодаре возросло до 21

Фото: телеграм-канал "Евгений Наумов | глава Краснодара"

В Краснодаре зафиксировали повреждения в 8 многоквартирных и 13 частных домах после атаки беспилотников ночью 22 июля. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем телеграм-канале.

"Сотрудники окружных администраций продолжают поквартирный обход. После завершения обследований будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам", – отметил он.

Наумов добавил, что возгорание складских помещений локализовано, но еще не ликвидировано – спасатели проливают конструкции и разбирают завалы.

Атаки украинских БПЛА на складской комплекс в Краснодаре произошли 22 июля. Целями, по данным местного Оперштаба, стали логистические центры Wildberries. Из-за ЧП в больнице скончалась девушка, которая получила ранения в результате атаки на склад.

Кроме того, обломки беспилотных летательных аппаратов попали в несколько многоквартирных жилых домов. По данному факту возбудили уголовное дело.

