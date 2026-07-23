Склады маркетплейса повреждены при атаке БПЛА в Воронежской области

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Складские помещения одного из маркетплейсов оказались повреждены после атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В частности, пострадали кровля и фасад сооружений, рассказал он. При этом название торговой площадки Гусев не уточнил.

По словам губернатора, всего за прошедшую ночь средства ПВО ликвидировали в небе над Воронежем и шестью районами области 36 вражеских дронов.

Ранее в ряде российских регионов произошли атаки на логистические центры маркетплейса Wildberries. В ночь на 18 июля БПЛА ударили по складам компании в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области.

В ночь на 22 июля дроны атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате оба объекта загорелись.

