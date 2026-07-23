Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 10:00

Происшествия

Склады маркетплейса повреждены при атаке БПЛА в Воронежской области

Фото: 123RF.com/boscorelli

Складские помещения одного из маркетплейсов оказались повреждены после атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом на своей странице в MAX сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В частности, пострадали кровля и фасад сооружений, рассказал он. При этом название торговой площадки Гусев не уточнил.

По словам губернатора, всего за прошедшую ночь средства ПВО ликвидировали в небе над Воронежем и шестью районами области 36 вражеских дронов.

Ранее в ряде российских регионов произошли атаки на логистические центры маркетплейса Wildberries. В ночь на 18 июля БПЛА ударили по складам компании в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области.

В ночь на 22 июля дроны атаковали склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В результате оба объекта загорелись.

Читайте также


происшествиярегионы

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика