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Склады Wildberries не используют для поставок товаров российской армии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не так", – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, Украина продолжает атаковать мирные цели, "в этом террористическая сущность киевского режима". Песков назвал ситуацию с Wildberries непростой после совершенных нападений. Он подчеркнул, что правительство занимается этой темой.

Атака на логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области произошла в ночь на 18 июля. Жертвами случившегося в Котовске стали 7 человек, еще 25 пострадали. В Электростали 1 человек погиб, еще 57 получили ранения.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова направила официальное обращение к Верховному комиссару ООН Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека ООН Ванессе Фрезье. Она подчеркнула, что мир должен наконец открыть глаза на действия киевского режима.