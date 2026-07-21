Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 12:44

Политика

Песков опроверг, что склады Wildberries используются для поставок ВС РФ

Фото: kremlin.ru

Склады Wildberries не используют для поставок товаров российской армии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не так", – сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, Украина продолжает атаковать мирные цели, "в этом террористическая сущность киевского режима". Песков назвал ситуацию с Wildberries непростой после совершенных нападений. Он подчеркнул, что правительство занимается этой темой.

Атака на логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области произошла в ночь на 18 июля. Жертвами случившегося в Котовске стали 7 человек, еще 25 пострадали. В Электростали 1 человек погиб, еще 57 получили ранения.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова направила официальное обращение к Верховному комиссару ООН Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека ООН Ванессе Фрезье. Она подчеркнула, что мир должен наконец открыть глаза на действия киевского режима.

Читайте также


властьполитика

Почему в российских регионах массово гибнут пчелы?

Причиной могла стать массовая химическая обработка полей

Читать
закрыть

Как будет меняться погода в столичном регионе в ближайшие годы?

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями

Жары в столице пока не предвидится

Читать
закрыть

Почему тюремные блогеры набирают популярность в России?

Авторы раскрывают лайфхаки, которые помогли им легче переносить лишения и ограничения

Читать
закрыть

Как уберечь себя от заражения стафилококком?

Стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле

Читать
закрыть

Чем грозит частое употребление вредной еды?

Употребление вредной пищи грозит резким подъемом уровня сахара в крови

При длительном употреблении нездоровых продуктов в организме усиливается низкоуровневое воспаление

Читать
закрыть

Почему СДВГ начал возникать у взрослых?

Специалисты связали явление с бесконечным скроллингом видеоконтента и постоянными уведомлениями

Читать
закрыть

Что делать при отравлении в отпуске за рубежом?

Эксперты уточняют: необходимо обезопасить себя юридически

Читать
закрыть

Почему россияне начали отказываться от фитнес-трекеров?

Причины кроются в импульсивных приобретениях под влиянием моды и доступной цены

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика