Mirror: Дэвид Бекхэм заработал на ЧМ-2026 больше Шакиры и Бибера

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Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм заработал на чемпионате мира 2026 года 19 миллионов фунтов – около 25 миллионов долларов. Об этом сообщает Mirror.

По данным аналитиков, эта сумма оказалась больше гонораров Шакиры (около 20 миллионов долларов), которая выступала на церемониях открытия и закрытия турнира, а также Джастина Бибера (около 16 миллионов долларов), исполнившего песню в перерыве финального матча.

51-летний футболист сотрудничал с брендами McDonald's, Walkers и Stella Artois, а также появлялся на многочисленных матчах турнира. Как отмечает Mirror, Бекхэм заработал на 8 миллионов фунтов (10,7 миллиона долларов) больше, чем сборная Англии получила за третье место на чемпионате.

Общий капитал Дэвида Бекхэма и его супруги, певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, оценивается в 1,85 миллиарда фунтов (около 2,5 миллиарда долларов).

Бекхэм завершил карьеру в 2013 году. Он выступал за "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", ПСЖ, "Милан" и "Лос-Анджелес Гэлакси", выигрывал чемпионаты Англии (6 раз), Испании и Франции, а также становился победителем Лиги чемпионов. За сборную Англии он сыграл 115 матчей и в течение шести лет был ее капитаном.

Чемпионом мира по футболу стала сборная Испании. Она одержала победу над Аргентиной с минимальным счетом 1:0. Судьбу матча решил единственный гол, автором которого на 106-й минуте стал нападающий Ферран Торрес.