Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2026. Об этом сообщила Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

На сайте ассоциации отметили, что 472 журналиста из 121 страны прошли соответствующий опрос. В итоге 39-летний аргентинец набрал 1 179 очков. На втором месте оказался нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (717 очков), третье место досталось полузащитнику Англии Джуду Беллингему (470 очков).

Чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике стартовал 11 июня. В этот день сыграли сборные Мексики и ЮАР. Финальный матч прошел между сборными Испании и Аргентины 19 июля.

Аргентина стала 2-й на мундиале. В финале ЧМ-2026 Испании победила со счетом 1:0. Гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. В ходе чемпионата Месси забил 8 мячей и стал 2-м бомбардиром турнира после Мбаппе, на счету которого 10 голов.

Всего за сборную Аргентины Месси провел 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды завоевывал серебряные медали мирового первенства (2014, 2026) и становился победителем "Финалиссимы" (2022).