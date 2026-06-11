Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в Мексике

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23-й чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике официально стартовал: на поле стадиона "Ацтека" в Мехико начался матч открытия турнира между сборными Мексики и ЮАР.

Арбитром встречи выступает бразильский судья Вилтон Сампайо. Игра между двумя командами проходит в рамках группы А, куда также вошли Южная Корея и Чехия.

Непосредственно перед матчем на стадионе прошла церемония открытия чемпионата. Основной темой торжественного шоу стало папье-пикадо – традиционное мексиканское искусство создания ажурных бумажных гирлянд, декораций и флагов, которые считаются важной частью национальной культуры страны.

Официальный гимн чемпионата мира 2026 года под названием DNA (ДНК) исполнили итальянский оперный певец Андреа Бочелли, французский диджей Давид Гетта, а также певицы EJAE и Megan Thee Stallion. Кроме того, в рамках музыкального шоу выступили Шакира, мексиканская рок-группа Maná, колумбийский певец J Balvin, мексиканский исполнитель Alejandro Fernández и певица Tyla из ЮАР.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 11 июня по 19 июля. В этом году в нем впервые примут участие 48 национальных команд – в прошлом турнире, который прошел в Катаре в 2022 году, участвовали только 32 сборные. Кроме того, матчи мундиаля 2026 года впервые пройдут на территории сразу трех стран.

Финальный матч, в котором определится обладатель кубка мира, пройдет 19 июля на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде в американском штате Нью-Джерси.

Ранее английский футболист Иан Райт раскритиковал ЧМ-2026, назвав его "чемпионатом мира хаоса". Бывший игрок национальной сборной Англии указал на то, что у многих болельщиков и спортивных функционеров возникли проблемы с въездом. Кроме того, он пожаловался на очень высокие цены за проживание.

Примечательно, что в спортивном первенстве примет участие команда из Ирана, несмотря на сложные ирано-американские отношения.