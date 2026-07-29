Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 июля, 11:06

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Павлюк рекомендовала убрать свеклу из рациона людям с сахарным диабетом

Диетолог рассказала, кому не рекомендуется употреблять свеклу

Фото: 123RF.соm/liudmilachernetska

Людям с сахарным диабетом стоит сократить употребление свеклы или исключить ее из рациона. Это связано с высоким гликемическим индексом у корнеплода, заявила "Радио 1" диетолог Наталья Павлюк.

Специалист также отметила, что овощ не рекомендуется и тем, у кого есть непереносимость и индивидуальные аллергические реакции. Она добавила, что у некоторых людей свекла вызывает дискомфорт в кишечнике.

"После употребления свеклы у многих наблюдается вздутие живота, потому что она богата пищевыми волокнами. У некоторых остро реагирует микрофлора", – сказала Павлюк.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова рассказала, что лук, оливковое масло и овсянка помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, для здоровья сердца важно соблюдение диеты. В этом плане научно доказана эффективность средиземноморской диеты.

Диетолог рассказала, сколько грибов безопасно добавлять в рацион

Читайте также


обществоеда

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика