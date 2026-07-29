Диетолог Павлюк рекомендовала убрать свеклу из рациона людям с сахарным диабетом

29 июля, 11:06Общество
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Людям с сахарным диабетом стоит сократить употребление свеклы или исключить ее из рациона. Это связано с высоким гликемическим индексом у корнеплода, заявила "Радио 1" диетолог Наталья Павлюк.
Специалист также отметила, что овощ не рекомендуется и тем, у кого есть непереносимость и индивидуальные аллергические реакции. Она добавила, что у некоторых людей свекла вызывает дискомфорт в кишечнике.
"После употребления свеклы у многих наблюдается вздутие живота, потому что она богата пищевыми волокнами. У некоторых остро реагирует микрофлора", – сказала Павлюк.
Ранее врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова рассказала, что лук, оливковое масло и овсянка помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, для здоровья сердца важно соблюдение диеты. В этом плане научно доказана эффективность средиземноморской диеты.
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