Диетолог Павлюк рекомендовала убрать свеклу из рациона людям с сахарным диабетом

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Людям с сахарным диабетом стоит сократить употребление свеклы или исключить ее из рациона. Это связано с высоким гликемическим индексом у корнеплода, заявила "Радио 1" диетолог Наталья Павлюк.

Специалист также отметила, что овощ не рекомендуется и тем, у кого есть непереносимость и индивидуальные аллергические реакции. Она добавила, что у некоторых людей свекла вызывает дискомфорт в кишечнике.

"После употребления свеклы у многих наблюдается вздутие живота, потому что она богата пищевыми волокнами. У некоторых остро реагирует микрофлора", – сказала Павлюк.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова рассказала, что лук, оливковое масло и овсянка помогают сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. По словам специалиста, для здоровья сердца важно соблюдение диеты. В этом плане научно доказана эффективность средиземноморской диеты.