Диетолог Разаренова: челлендж по поеданию шаурмы грозит дефицитами в организме

15 июля, 14:11Общество
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Челлендж по поеданию шаурмы в течение месяца может привести к нарушению пищевого поведения и дефицитным состояниям. Таким мнением с Москвой 24 поделилась врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.
Ранее в Сети завирусилось видео, где москвичка рассказала о своеобразном челлендже: она ела шаурму на протяжении 30 дней. До начала и после эксперимента она измерила параметры тела и сдала биохимический анализ крови. Это позволило увидеть, что в результате такой "диеты" девушке якобы удалось похудеть и снизить уровень холестерина с 6,26 до 5,57 ммоль/л.
По мнению Разареновой, подобные истории хорошо показывают, насколько осторожно нужно интерпретировать отдельные показатели здоровья. В частности, снижение холестерина и уменьшение окружности тела за 30 дней не означает, что шаурма является полезным продуктом или универсальной стратегией для улучшения самочувствия.
Что касается холестерина, то на его уровень влияет не только питание, но и масса тела, физическая активность, генетика, сон, уровень стресса. К тому же возможны естественные колебания, отметила эксперт.
"Вообще 5,57 ммоль/л общего холестерина – это показатели выше желательного ориентира, который для здорового человека без сердечно-сосудистых заболеваний все же должен быть ниже 5 ммоль/л. Но здесь еще важно оценивать липидограмму: если снижение происходит за счет уменьшения липопротеинов низкой плотности, то это здорово, а если высокой – уже нехорошо", – подчеркнула Разаренова.
Она добавила, что в целом с точки зрения баланса питания шаурма вполне удовлетворяет принципам здоровой тарелки. В ней есть все основные компоненты: белки, жиры, углеводы.
При этом рацион, состоящий только из шаурмы, не обеспечивает необходимого разнообразия продуктов и может приводить к дефициту клетчатки, витаминов, микроэлементов, избытку соли и насыщенных жиров. В долгосрочной перспективе монодиеты любого типа способны увеличивать риск нарушения пищевого поведения, появления дефицитных состояний и в целом ухудшать качество питания, предупредила Разаренова.
Ранее заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова назвала продукты, способные защитить от онкологии. В их числе крестоцветные овощи – все виды капусты, редис, рукола, кресс-салат и другие.