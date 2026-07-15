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15 июля, 14:11

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Диетолог Разаренова: челлендж по поеданию шаурмы грозит дефицитами в организме

Диетолог предупредила об опасности челленджа по поеданию шаурмы в течение месяца

Фото: 123RF.com/talashow

Челлендж по поеданию шаурмы в течение месяца может привести к нарушению пищевого поведения и дефицитным состояниям. Таким мнением с Москвой 24 поделилась врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

Ранее в Сети завирусилось видео, где москвичка рассказала о своеобразном челлендже: она ела шаурму на протяжении 30 дней. До начала и после эксперимента она измерила параметры тела и сдала биохимический анализ крови. Это позволило увидеть, что в результате такой "диеты" девушке якобы удалось похудеть и снизить уровень холестерина с 6,26 до 5,57 ммоль/л.

По мнению Разареновой, подобные истории хорошо показывают, насколько осторожно нужно интерпретировать отдельные показатели здоровья. В частности, снижение холестерина и уменьшение окружности тела за 30 дней не означает, что шаурма является полезным продуктом или универсальной стратегией для улучшения самочувствия.

Важно понимать: на массу тела влияет не конкретное блюдо, а общий энергетический баланс. И, например, если девушка до эксперимента питалась более калорийно, регулярно перекусывала, часто употребляла сладкие напитки, фастфуд, а затем перешла на шаурму, снизив общую калорийность рациона, тогда она действительно могла похудеть.
Александра Разаренова
врач-диетолог, нутрициолог, терапевт

Что касается холестерина, то на его уровень влияет не только питание, но и масса тела, физическая активность, генетика, сон, уровень стресса. К тому же возможны естественные колебания, отметила эксперт.

"Вообще 5,57 ммоль/л общего холестерина – это показатели выше желательного ориентира, который для здорового человека без сердечно-сосудистых заболеваний все же должен быть ниже 5 ммоль/л. Но здесь еще важно оценивать липидограмму: если снижение происходит за счет уменьшения липопротеинов низкой плотности, то это здорово, а если высокой – уже нехорошо", – подчеркнула Разаренова.

Она добавила, что в целом с точки зрения баланса питания шаурма вполне удовлетворяет принципам здоровой тарелки. В ней есть все основные компоненты: белки, жиры, углеводы.

Однако шаурма шаурме рознь, и многое зависит от того, как ее готовили. Если она состоит из диетического мяса вроде курицы, большого количества овощей и слегка приправлена легким соусом, то это отлично. Однако в блюдо могут положить много жирного мяса, соли, сладких соусов и совсем немного зелени и овощей.
Александра Разаренова
врач-диетолог, нутрициолог, терапевт

При этом рацион, состоящий только из шаурмы, не обеспечивает необходимого разнообразия продуктов и может приводить к дефициту клетчатки, витаминов, микроэлементов, избытку соли и насыщенных жиров. В долгосрочной перспективе монодиеты любого типа способны увеличивать риск нарушения пищевого поведения, появления дефицитных состояний и в целом ухудшать качество питания, предупредила Разаренова.

Ранее заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова назвала продукты, способные защитить от онкологии. В их числе крестоцветные овощи – все виды капусты, редис, рукола, кресс-салат и другие.

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