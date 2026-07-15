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ДТП произошло на трамвайных путях на Госпитальной площади, в районе одноименной остановки общественного транспорта. Об этом сообщил в МАХ столичный Дептранс.

В связи с этим задерживаются трамваи № 32 и 46. Маршруты временно скорректированы. Водителей призвали к внимательности на дорогах, а также порекомендовали заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

Ранее авария произошла на Брестском шоссе в ТиНАО. В результате инцидента движение было затруднено на участке протяженностью 1,5 километра в обоих направлениях.

Кроме того, на юге Москвы на пересечении Кантемировской улицы и Пролетарского проспекта столкнулись три машины, включая такси. Одно авто перевернулось и упало на другое, движение также было затруднено.