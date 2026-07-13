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13 июля, 23:59

Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с трактором на трассе в Татарстане

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

Легковой автомобиль столкнулся с трактором с прицепом в Мамадышском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По информации ведомства, жертвами аварии стали четыре человека. Водитель "Лады Гранты" не выбрал безопасную скорость и врезался в движущийся впереди трактор с прицепом.

Отмечается, что в результате ДТП погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее три машины столкнулись на 23-м километре Калужского шоссе. В результате аварии погиб один человек, еще один пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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