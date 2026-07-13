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13 июля, 23:41

Мэр Москвы

Cобянин объявил о ликвидации еще 2 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили на подлете к Москве еще два беспилотника. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Таким образом за последние часы ликвидировали уже 61 дрон. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В связи со сложившейся ситуацией столичные авиагавани переодически вводят ограничения на полеты самолетов. По последним данным, такие меры действуют в аэропорту Жуковский.

Пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании и советуют смотреть за рейсами на онлайн-табло. Ранее сообщалось об отмене ограничений в аэропорту Домодедово.

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