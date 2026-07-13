Собянин: силы ПВО уничтожили еще два БПЛА на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства ПВО ликвидировали еще два дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Таким образом, общее число сбитых на подлете к столице аппаратов достигло 55. По словам мэра, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Атака беспилотников на Москву и область продолжается с ночи 13 июля. Дроны сбили над Одинцовом, Волоколамском, Наро-Фоминском, Раменским, Рузой, Можайском, Истрой, Чеховым, Озерами, Истрой, Ступином, Подольском, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной. Всего в сторону столичного региона летело свыше 350 вражеских дронов.

Для жителей, пострадавших из-за случившегося, открыта горячая линия. Граждане могут обратиться за помощью по телефону 8 (916) 240-31-28.