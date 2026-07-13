СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на Подмосковье

Фото: МАХ/"Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт") из-за массированной атаки украинских БПЛА на объекты в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, украинские боевики при помощи БПЛА самолетного типа атаковали поселок Пионерский в Истринском округе, жилой дом в Солнечногорске и гражданские объекты в Можайском округе.

После произошедших атак погибли три человека, трое были ранены. Еще одну пожилую женщину разыскивают под завалами в Истре. В настоящее время число пострадавших уточняется. Также повреждены пять жилых домов и пять автомобилей.

Следователи и криминалисты осмотрели места происшествия, они опрашивают очевидцев и пострадавших. Позже будут назначены судебные экспертизы. Действиям командиров подразделений украинских вооруженных формирований, причастных к террористическим актам, будет дана правовая оценка.

Атака украинских БПЛА на Московскую область произошла в ночь на понедельник, 13 июля. Силы и средства ПВО и РЭБ ликвидировали над регионом 81 БПЛА. Воздушные цели были сбиты над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступином, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной.

Прокуратура региона открыла горячую линию для жителей, пострадавших при атаке БПЛА. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи граждане могут обратиться по телефону +7 (916) 240-31-28.

