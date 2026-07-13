Движение машин по Крымскому мосту возобновлено после 11-часового перерыва

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Движение транспорта по Крымскому мосту вновь открыли после почти 12-часового перекрытия. Об этом сообщил инфоцентр в мессенджере MAX.

Информация о блокировке проезда по Крымскому мосту поступила вечером 12 июля. Спустя более чем 11 часов движение открыли. Теперь легковые машины, микроавтобусы и автобусы смогут проехать по мосту без ограничений.

При этом проезд электромобилей по Крымскому мосту запрещен еще с ноября прошлого года. Кроме того, в целях безопасности перед въездом на мост с двух сторон оборудованы посты досмотра.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российский кабмин и Минобороны РФ прорабатывают дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Также он добавил, что будут разработаны шаги по поддержке организаций в области туризма.

