Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 08:51

Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали исполнителей сорванных атак Киева на военные аэродромы РФ

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудниками ФСБ задержаны исполнители сорванных попыток атак Киева на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Об этом говорится в сообщении российской спецслужбы.

"В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов", – добавили в ФСБ.

Выяснилось, что Киев планировал атаковать военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях при помощи 24 FPV-дронов. БПЛА с боевыми частями массой более 1 килограмма были оснащены нейросетевыми модулями управления, устойчивыми к средствам РЭБ.

Сами дроны были заброшены в Брянскую область при помощи других БПЛА и аэростатов. Агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевезли дроны ближе к аэродромам. БПЛА оказались спрятаны в гаражах, где их готовили к ударам. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.

Кроме того, российские спецслужбы изъяли средства связи, используемые для общения с украинскими кураторами, и две мобильные наземные станции управления дронами. С их помощью можно было управлять БПЛА по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Устройства были оснащены модулями самоуничтожения с 250 граммами взрывчатки.

Ранее силовики задержали жителя Мариуполя, который по заданию спецслужб Украины пытался совершить теракт в здании районного суда в ДНР. По указанию куратора мужчина извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для подрыва административного здания. По факту произошедшего возбуждены дела о госизмене, приготовлении к теракту, а также о незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Читайте также


происшествиярегионы

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика