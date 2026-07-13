Сотрудники ФСБ задержали исполнителей сорванных атак Киева на военные аэродромы РФ

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Сотрудниками ФСБ задержаны исполнители сорванных попыток атак Киева на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Об этом говорится в сообщении российской спецслужбы.

"В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов", – добавили в ФСБ.

Выяснилось, что Киев планировал атаковать военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях при помощи 24 FPV-дронов. БПЛА с боевыми частями массой более 1 килограмма были оснащены нейросетевыми модулями управления, устойчивыми к средствам РЭБ.

Сами дроны были заброшены в Брянскую область при помощи других БПЛА и аэростатов. Агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевезли дроны ближе к аэродромам. БПЛА оказались спрятаны в гаражах, где их готовили к ударам. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ.

Кроме того, российские спецслужбы изъяли средства связи, используемые для общения с украинскими кураторами, и две мобильные наземные станции управления дронами. С их помощью можно было управлять БПЛА по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Устройства были оснащены модулями самоуничтожения с 250 граммами взрывчатки.

Ранее силовики задержали жителя Мариуполя, который по заданию спецслужб Украины пытался совершить теракт в здании районного суда в ДНР. По указанию куратора мужчина извлек из тайника самодельное взрывное устройство, которое планировал использовать для подрыва административного здания. По факту произошедшего возбуждены дела о госизмене, приготовлении к теракту, а также о незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

