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25 июня, 09:47

Происшествия

Житель Мариуполя задержан при попытке совершить теракт в здании суда в ДНР

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в здании районного суда в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он действовал по заданию спецслужб Украины, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Правоохранители выяснили, что фигурант связался с украинским агентом через мессенджер Telegram. По его указанию он извлек из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ), которое планировал использовать для подрыва административного здания инстанции. ФСБ поймала злоумышленника сразу после его приближения к объекту.

По факту произошедшего следователи открыли уголовные дела по статьям о госизмене, приготовлении к совершению теракта, а также о незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Сейчас мужчина находится под стражей в соответствии с решением суда.

Федеральная служба безопасности вновь напомнила гражданам о том, что украинские спецслужбы продолжают активно искать в интернете, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) потенциальных исполнителей террористических актов и диверсий, направленных против РФ.

"ФСБ России <...> предупреждает, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного", – заключили в ведомстве.

Другой теракт ранее удалось предотвратить в Подмосковье. Силовики задержали двоих россиян, готовивших по заданию Киева подрыв поезда с горюче-смазочными материалами.

Операция стала результатом длительной оперативной разработки группы лиц, "в ходе которой зафиксированы их попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей".

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