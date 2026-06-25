Перевозчик "Гранд сервис экспресс" сократит количество поездов "Таврия" в Крым

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Переводчик "Гранд сервис экспресс" по решению оперштаба Крыма сокращает количество поездов "Таврия", которые ежедневно следуют в Крым и из него. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь каждый день будут курсировать только 7 составов, которые до особого распоряжения будут отправляться со станции Керчь Южная и прибывать туда же. Это, в частности:

№ 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;

№ 27/28 Москва – Симферополь;

№ 91/92 Москва – Севастополь;

№ 315/316 Адлер – Симферополь;

№ 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков – Чудово, курсирующей по датам);

№ 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день);

№ 17/18 (одноэтажный 3 раза в 4 дня) и № 167/168 (двухэтажный 1 раз в 4 дня) Москва – Симферополь.

Кроме того, "Гранд сервис экспресс" будет привлекать транспортные компании для перевозки пассажиров на автобусах от и до Керчи. Такие меры вводятся до особого распоряжения.

В компании добавили, что остальные поезда будут отменяться в течение двух следующих недель, чтобы те, кто собирался отправиться в ближайшее время, могли не менять планы. У пассажиров, которые приобрели билеты на более поздние даты, будет время поменять их.

Ранее в Крыму ограничили движение мопедов, мотороллеров, мотоциклов, питбайков и другой мототехники по ночам в период с 20:00 до 06:00 по московскому времени.

Временные ограничения действуют с 17 июня до особого распоряжения. Решение было принято для защиты населения, военных, государственных и специальных объектов от угроз.