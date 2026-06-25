25 июня, 10:26Транспорт
Перевозчик "Гранд сервис экспресс" сократит количество поездов "Таврия" в Крым
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Переводчик "Гранд сервис экспресс" по решению оперштаба Крыма сокращает количество поездов "Таврия", которые ежедневно следуют в Крым и из него. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Теперь каждый день будут курсировать только 7 составов, которые до особого распоряжения будут отправляться со станции Керчь Южная и прибывать туда же. Это, в частности:
- № 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;
- № 27/28 Москва – Симферополь;
- № 91/92 Москва – Севастополь;
- № 315/316 Адлер – Симферополь;
- № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков – Чудово, курсирующей по датам);
- № 453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день);
- № 17/18 (одноэтажный 3 раза в 4 дня) и № 167/168 (двухэтажный 1 раз в 4 дня) Москва – Симферополь.
Кроме того, "Гранд сервис экспресс" будет привлекать транспортные компании для перевозки пассажиров на автобусах от и до Керчи. Такие меры вводятся до особого распоряжения.
В компании добавили, что остальные поезда будут отменяться в течение двух следующих недель, чтобы те, кто собирался отправиться в ближайшее время, могли не менять планы. У пассажиров, которые приобрели билеты на более поздние даты, будет время поменять их.
Ранее в Крыму ограничили движение мопедов, мотороллеров, мотоциклов, питбайков и другой мототехники по ночам в период с 20:00 до 06:00 по московскому времени.
Временные ограничения действуют с 17 июня до особого распоряжения. Решение было принято для защиты населения, военных, государственных и специальных объектов от угроз.
В Крыму изменят расписание ряда поездов и автобусов с 24 по 27 июня