Мужчина незаконно привез в Россию 476 редких среднеазиатских черепах

Фото: epp.genproc.gov.ru

Мужчина незаконно ввез в Россию две коробки, в которых находились 476 живых краснокнижных среднеазиатских черепах. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Во время мониторинга сотрудники Московско-Смоленской транспортной прокуратуры нашли в интернете объявления о продаже данных животных. Они находятся под угрозой исчезновения, поэтому в их отношении действуют ограничения на перемещение через границу Таможенного союза.

Нарушитель не имел разрешительных документов и никак не оформил животных в таможенных органах. В итоге объявления о продаже были заблокированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу особо ценных диких животных, охраняемых международными договорами РФ".

Ранее женщина, прилетевшая из Таиланда, попыталась провести в Россию 166 саженцев экзотических растений. Их общий вес превышает 9 килограммов. Путешественница заявила, что везла их для себя, однако таможенники решили, что на самом деле партия является коммерческой, а значит, ее нужно было декларировать и уплатить таможенную пошлину.

